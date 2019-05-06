Часть пассажиров SSJ сгорела из-за попыток других забрать багаж

Сгоревший в Шереметьево самолет (фото - EPA)

Часть пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Ираэро погибли при катастрофе в аэропорту Шереметьево из-за тех, кто пытался забрать с полок ручную кладь. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на свои источники.

"По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне", - сказал собеседник агентства.

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Отмечается, что люди вскочили со своих мест и пытались спасти ручную кладь в нарушение всех инструкций.

Подтверждением этой версии могут служить видеозаписи сразу после эвакуации. На кадрах видно, как люди бегут с сумками и чемоданами в руках.

Вечером 5 мая в Шереметьево произошла катастрофа самолета Аэрофлота Sukhoi Superjet 100. Борт следовал в Мурманск. Незадолго после взлета пилоты доложили об аварийной ситуации. При жесткой посадке машина загорелась. По последним данным, погиб 41 человек из 78.

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