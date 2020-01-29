В Сирии за сутки 40 000 человек стали беженцами из-за авиаударов

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За последние сутки свои дома в районе боевых действий на северо-западе Сирии покинуло 39 377 человек. Об этом сообщает Анадолу.

Мирное население в массовом порядке покидает свои дома на фоне продолжающихся обстрелов и авиаударов со стороны армии президента Сирии Башара Асада и авиации РФ.

По данным АА, люди бегут в сравнительно безопасные районы на границе с Турцией.

К турецкой границе прибывают жители населенных пунктов Эриха, Серакиб, Джебель Завийе, Дарет Иззе, Этариб, Хырейтан, Хайян, Анадан и Айнджара.

13 октября сирийская правительственная армия Башара Асада начала наступление на север страны для противостояния турецким войскам.

17 октября Асад лично отреагировал на наступление Турции.

28 декабря 2019 года наступление при поддержке армии РФ привело к 235 000 беженцев.

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