В Сирии за сутки 40 000 человек стали беженцами из-за авиаударов

За последние сутки свои дома в районе боевых действий на северо-западе Сирии покинуло 39 377 человек. Об этом сообщает Анадолу.
Мирное население в массовом порядке покидает свои дома на фоне продолжающихся обстрелов и авиаударов со стороны армии президента Сирии Башара Асада и авиации РФ.
По данным АА, люди бегут в сравнительно безопасные районы на границе с Турцией.
К турецкой границе прибывают жители населенных пунктов Эриха, Серакиб, Джебель Завийе, Дарет Иззе, Этариб, Хырейтан, Хайян, Анадан и Айнджара.
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