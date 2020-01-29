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В Сирии за сутки 40 000 человек стали беженцами из-за авиаударов

В Сирии за сутки 40 000 человек стали беженцами из-за авиаударов - Фото
Фото: EPA/Yahya Nemah
29.01.2020, 09:15

Число внутренне перемещенных лиц на северо-западе Сирии с начала ноября 2019 года достигло 541 000 человек

За последние сутки свои дома в районе боевых действий на северо-западе Сирии покинуло 39 377 человек. Об этом сообщает Анадолу

Мирное население в массовом порядке покидает свои дома на фоне продолжающихся обстрелов и авиаударов со стороны армии президента Сирии Башара Асада и авиации РФ.

По данным АА, люди бегут в сравнительно безопасные районы на границе с Турцией.

К турецкой границе прибывают жители населенных пунктов Эриха, Серакиб, Джебель Завийе, Дарет Иззе, Этариб, Хырейтан, Хайян, Анадан и Айнджара.

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