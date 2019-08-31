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В Сирии задержали "палача" ИГ. Он получал пособие в Британии

В Сирии задержали "палача" ИГ. Он получал пособие в Британии - Фото
игил
31.08.2019, 09:20

Следствие считает, что задержанный обезглавил более ста человек

В Сирии задержан житель британского Бирмингема и уроженец Бельгии Ануар Хаддуши, которого следствие считает одним из членов и основных палачей террористической организации джихадистов Исламское государство (ИГ). Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

35-летний Хаддуши и его жена были задержаны Сирийскими демократическими силами. 

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Задержавшие мужчину считают, что он был одним из основных палачей ИГ, осуществившим более сотни казней дезертиров, людей другой веры, журналистов и пленных. 

Хаддуши известен под именем Абу Сулейман аль-Бельгики и прозвищем "палача Ракки". Первым о нем рассказал сирийский юрист Ибрагим аль-Фараж. 

Сообщается, что в Британию Худдуши с женой приехали в 2009 году, поселившись в Бирмингеме. Через шесть лет они уехали в Сирию, где присоединились к террористам. 

После отъезда подозреваемого в Сирию власти Бирмингема продолжали выплачивать на его счет пособие на жилье. Следствие думает, что эти деньги использовались для финансирования терактов в Париже и Брюсселе.

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