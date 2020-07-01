В Словении скандал из-за масок: ушел в отставку глава МВД, задержан министр

Здравко Почивальшек (Фото: Rastislav Polak, flickr)

Словенская полиция задержала министра экономики Здравко Почивальшека, а глава МВД страны Алеш Хойс подал в отставку из-за антикоррупционного расследования закупок медоборудования для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает Total Slovenia News.

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По данным следствия, министр экономики якобы оказывал протекцию фирмам по производству защитных средств и аппаратов искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что они изготавливали продукцию "плохого качества".

Расследование началось два месяца назад, после ток-шоу, в котором сотрудник Института товарных резервов заявил, что маски и аппараты ИВЛ правительство покупало по завышенным ценам через "близкую к власти" компанию Geneplanet. По его словам, аппараты ИВЛ стоимостью 10 000 евро покупали через "свою" фирму за 36 400 евро.

Также была обнародована аудиозапись, в которой якобы министр Почивальшек требует, чтобы работники Института перевели 8 млн евро (100% аванса) на счет Geneplanet.

Министр экономики все отрицает. Хойс назвал расследования "политически мотивированными".

15 марта 2020 года Словения первой в Европе заявила о конце эпидемии COVID-19 в стране.