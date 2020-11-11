В США донорское сердце перевозили на вертолете – он разбился. Потом орган уронил врач

В Калифорнии провели успешную трансплантацию сердца, несмотря на внешнее воздействие на орган

В одной из больниц американского штата Калифорния провели успешную операцию по пересадке сердца после того, как вертолет, перевозивший орган, разбился при посадке. Об этом сообщает BBC.

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На видео, которое публикуют в интернете, видно, что вертолет лежал на боку на крыше больницы. Пожарным удалось изъять из вертолета донорский орган, который передали медработнику. Когда медик начал уходить с сердцем в руках, то споткнулся и уронил его.

При этом сердце удалось успешно пересадить. Пациент чувствует себя хорошо.

Пилот вертолета получил легкие травмы. Других пострадавших нет, власти расследуют причину крушения.

24 октября сообщалось, что американский актер Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Ему заменили искусственный аортальный клапан.

Владислав Сердюк

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