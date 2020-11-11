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В США донорское сердце перевозили на вертолете – он разбился. Потом орган уронил врач

11.11.2020, 09:50
В США донорское сердце перевозили на вертолете – он разбился. Потом орган уронил врач - Фото
Сердце (Иллюстративное фото - depositphotos.com)

В Калифорнии провели успешную трансплантацию сердца, несмотря на внешнее воздействие на орган

В одной из больниц американского штата Калифорния провели успешную операцию по пересадке сердца после того, как вертолет, перевозивший орган, разбился при посадке. Об этом сообщает BBC.

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На видео, которое публикуют в интернете, видно, что вертолет лежал на боку на крыше больницы. Пожарным удалось изъять из вертолета донорский орган, который передали медработнику. Когда медик начал уходить с сердцем в руках, то споткнулся и уронил его.

При этом сердце удалось успешно пересадить. Пациент чувствует себя хорошо.

Пилот вертолета получил легкие травмы. Других пострадавших нет, власти расследуют причину крушения.

  • 24 октября сообщалось, что американский актер Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Ему заменили искусственный аортальный клапан.
Владислав Сердюк
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США вертолет врач донорское сердце

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