В США донорское сердце перевозили на вертолете – он разбился. Потом орган уронил врач
В Калифорнии провели успешную трансплантацию сердца, несмотря на внешнее воздействие на орган
В одной из больниц американского штата Калифорния провели успешную операцию по пересадке сердца после того, как вертолет, перевозивший орган, разбился при посадке. Об этом сообщает BBC.
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На видео, которое публикуют в интернете, видно, что вертолет лежал на боку на крыше больницы. Пожарным удалось изъять из вертолета донорский орган, который передали медработнику. Когда медик начал уходить с сердцем в руках, то споткнулся и уронил его.
При этом сердце удалось успешно пересадить. Пациент чувствует себя хорошо.
Пилот вертолета получил легкие травмы. Других пострадавших нет, власти расследуют причину крушения.
- 24 октября сообщалось, что американский актер Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Ему заменили искусственный аортальный клапан.
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