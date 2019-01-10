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10.01.2019, 16:48

В США женщина выбила двери в участок для свидания с полицейским

В США женщина выбила двери в участок для свидания с полицейским - Фото
Иллюстративное фото (pixabay)

Она хотела еще раз встретиться с полицейским, который арестовал ее в прошлом году

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В США, в штате Пенсильвания, женщина захотела вновь встретиться с когда-то арестовавшим ее полицейским и для этого пошла прямо в полицейский участок, предварительно выбив его двери урной. Об этом пишет AP.

Как сообщает источник, полицейский в прошлом году уже арестовывал 27-летнюю Эшли Кейстер. Теперь же ей, очевидно, грозит новое заключение.

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Против Кейстер возбудили дело за домогательства к сотруднику правоохранительных органов, грабеж и вандализм.

Также отмечается, что она неоднократно размещала в соцсетях сообщения сексуального характера, направленные полицейскому, и звонила в 911, чтобы "просто поговорить с ним".

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Теги: полиция, США, происшествие
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