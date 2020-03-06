В США кандидат от демократов Уоррен прекратила участие в президентской гонке

Американская сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен объявила о прекращении участия в президентской гонке. Ее заявление об этом опубликовал предвыборный штаб кандидата-демократа.
"Знаю, это не то, что вам хотелось бы услышать. И хотя мы не достигли нашей цели, проделанное вместе имеет огромное значение. Мы постучались в более 22 миллионов дверей по стране, сделали 20 млн звонков и отправили более 42 млн текстовых сообщений избирателям. Это поразительно", - сказала она.
Уоррен написала большое сообщение о достижениях и проблемах в США, но не указала, поддержит ли кого-то другого.
- Первые три праймериз демократов выиграл сенатор Берни Сандерс, который обещал "рассказать все об инопланетянах" в случае победы на выборах. В Южной Каролине триумф был за Байденом (48,4%), который оказался в центре скандала об импичменте Трампа.
- У республиканцев праймериз прошли в двух штатах: Трамп победил в Айове (97,1%) и в Нью-Гэмпшире (85,6%).
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Ранее с гонки сошел экс-мэр Саут-Бенда в штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, а также миллиардер Майкл Блумберг. Они поддержали Джо Байдена.
- Из гонки также выбыли демократы Джо Сестак, Камала Харрис, Марианна Уильямс, Эндрю Янг, Майкл Беннет и республиканец Джо Уолш.
Евгений Пилипенко