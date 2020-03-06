В США кандидат от демократов Уоррен прекратила участие в президентской гонке

Элизабет Уоррен (фото - ЕРА)

Американская сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен объявила о прекращении участия в президентской гонке. Ее заявление об этом опубликовал предвыборный штаб кандидата-демократа.

"Знаю, это не то, что вам хотелось бы услышать. И хотя мы не достигли нашей цели, проделанное вместе имеет огромное значение. Мы постучались в более 22 миллионов дверей по стране, сделали 20 млн звонков и отправили более 42 млн текстовых сообщений избирателям. Это поразительно", - сказала она.

Уоррен написала большое сообщение о достижениях и проблемах в США, но не указала, поддержит ли кого-то другого.