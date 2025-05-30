В США кандидатов на госслужбу обяжут писать эссе с оценкой указов Трампа

Это касается и низкоуровневых должностей, таких как помощники медсестер, смотрители парков и пожарные

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа добавила четыре вопроса-эссе в заявления на должности госслужащих, спрашивая у кандидатов об их любимых указах и их приверженности эффективности правительства. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

Новые требования будут применяться даже в отношении должностей низкого уровня, начиная со шкалы оплаты GS-5 или выше – должности, которые могут начинаться с базовых окладов всего от $32 357 в год. К таким должностям относятся помощники медсестер, смотрители парков и пожарные.

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Новые вопросы изложены в меморандуме Управления кадровой политики. Они, по мнению авторов, могут дать представление о политической философии заявителя на должности в государственной службе. Среди них: "Как ваша преданность конституции и основным принципам США вдохновила вас на выполнение этой роли в федеральном правительстве? Приведите конкретный пример профессионального, академического или личного опыта". Отмечается, что заявитель должен быть беспартийным.

Один из вопросов предполагает, что кандидат назовет несколько любимых указов и политических инициатив, а также объяснит, как он будет способствовать их реализации в случае трудоустройства. Этот вопрос похож на тот, который ставят кандидатам на руководящие политические должности как тест на лояльность.

Еще два вопроса касаются того, как кандидат планирует повысить эффективность работы правительственных структур и какими принципами личной трудовой этики руководствуется.

Документ содержит 30 страниц и был подписан директором Совета по внутренней политике Белого дома Винсом Гейли и исполняющим обязанности директора Федерального агентства по вопросам персонала США (OPM) Чарльзом Эзеллом. Документ реализует указ Трампа об отмене программ по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральных органах.

Федеральное агентство по вопросам персонала заявило, что общая цель плана состоит в сокращении продолжительности процесса найма до менее 80 дней и создании "федеральной рабочей силы, отражающей самые высокие стандарты заслуг и службы".

В ведомстве также утверждают, что эти вопросы не слишком отличаются от тех, которые бы задал любой работодатель, чтобы убедиться, что потенциальный сотрудник вписывается в культуру компании.

5 февраля 2025 года стало известно, что ЦРУ предложило сотрудникам увольнения с выплатой компенсации.

15 февраля сообщалось, что должностные лица администрации Трампа уволили более 300 сотрудников агентства, отвечающего за управление ядерным запасом США.

6 марта 2025 года Politico написало, что Трамп ограничил полномочия Маска. Это произошло после массовых увольнений.