У США кандидатів на держслужбу зобов’яжуть писати есе з оцінкою указів Трампа

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа додала чотири питання-есе у заяви на посади держслужбовців, запитуючи у кандидатів про їхні улюблені укази та їхню відданість ефективності уряду. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на відповідний документ.

Нові вимоги застосовуватимуть навіть щодо посад низького рівня, починаючи зі шкали оплати GS-5 або вище – посади, які можуть починатися з базових окладів лише від $32 357 на рік. До таких посад належать помічники медсестер, доглядачі парків і пожежники.

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Нові запитання викладені у меморандумі Управління кадрової політики. Вони, на думку авторів, можуть дати уявлення про політичну філософію заявника на посади в державній службі. Серед них: "Як ваша відданість конституції й основним принципам США надихнула вас на виконання цієї ролі у федеральному уряді? Наведіть конкретний приклад із професійного, академічного чи особистого досвіду". Зазначається, що заявник має бути безпартійним.

Одне із запитань передбачає, що кандидат назве декілька улюблених указів і політичних ініціатив, а також пояснить, як він сприятиме їх реалізації у разі працевлаштування. Це запитання схоже на те, яке ставлять кандидатам на керівні політичні посади як тест на лояльність.

Ще два запитання стосуються того, як кандидат планує підвищити ефективність роботи урядових структур і якими принципами особистої трудової етики він керується.

Документ містить 30 сторінок і був підписаний директором Ради з внутрішньої політики Білого дому Вінсом Гейлі та виконувачем обов’язків директора Федерального агентства з питань персоналу США (OPM) Чарльзом Езеллом. Документ реалізує указ Трампа щодо скасування програм з розмаїття, рівності та інклюзивності у федеральних органах.

Федеральне агентство з питань персоналу заявило, що загальна мета плану полягає у скороченні тривалості процесу найму до менш ніж 80 днів і створенні "федеральної робочої сили, яка відображає найвищі стандарти заслуг та служби".

У відомстві також стверджують, що ці запитання не надто відрізняються від тих, які б поставив будь-який роботодавець, щоб переконатися, що потенційний співробітник вписується в культуру компанії.

5 лютого 2025 року стало відомо, що ЦРУ запропонувало співробітникам звільнення з виплатою компенсації.

15 лютого повідомлялось, що посадовці адміністрації Трампа звільнили понад 300 співробітників агентства, яке відповідає за управління ядерним запасом США.

6 березня 2025 року Politico написало, що Трамп обмежив повноваження Маска. Це відбулося після масових звільнень.