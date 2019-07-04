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04.07.2019, 21:55

В США на юге Калифорнии произошло мощное землетрясение

В США на юге Калифорнии произошло мощное землетрясение - Фото
Фото: EPA

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 4 июля рядом с городом Риджкрест на юге Калифорнии, в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Геологическую службу США.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Как сообщает Геологическая служба, землетрясение, магнитуду которого первоначально оценили на уровне 6,6, было поверхностным - толчки произошли на глубине 8,7 км.

После первого толчка, который ощутили жители Лос-Анджелеса, была отмечена серия небольших афтершоков - толчков, следующих после основного удара.

Ранее сегодня землетрясение магнитудой 6,5 произошло к северо-западу от канадского острова Ванкувер. Специалисты геологической службы США отметили, что эпицентр залегал на глубине около 10 километров, что примерно в 225 километрах от города Порт-Харди.

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Теги: землетрясение, калифорния
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