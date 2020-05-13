В США нашли останки линкора: пережил Перл-Харбор, Нормандию и ядерные испытания

USS Nevada BB-36 (Фото - пресс-служба Ocean Infinity)

На Гавайях нашли останки линейного корабля USS "Nevada", который участвовал в двух мировых войнах, пережил нападение Японии на Перл-Харбор, высадку в Нормандии, а также ядерные испытания. Об этом сообщает пресс-служба компании Ocean Infinity, которая отыскала линкор.

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"Nevada" нашли в 120 км от гавани Перл-Харбор на глубине 4,7 км.

Линкор спустили на воду в 1914 году. "Nevada" сопровождал 28-го президента США Вудро Вильсона во время визита в Европу в 1919 году. Во Второй мировой войне линкор был одним из кораблей, находившихся в Перл-Харборе во время атаки Японии. Его повредили и он сел на мель, однако корабль отремонтировали и "Nevada" принимал участие в ряде военных операций. Например, в высадке в Нормандии в 1944 году.

Затем его превратили в объект испытаний ядерного оружия, но их линкор также пережил. В 1948 году он затонул от торпедного удара во время учений.

23 апреля сообщалось, что в Средиземном море нашли 12 кораблей с сокровищами.

Владислав Сердюк