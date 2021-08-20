В США полиция задержала мужчину, угрожавшего взрывом бомбы у Капитолия

В США был задержан мужчина, угрожавший взрывом бомбы в припаркованном рядом с Капитолием грузовике. Об этом сообщает Associated Press.

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49-летний Флойд Рэй Роузберри из Северной Каролины сдался полиции Капитолия после того, как несколько часов угрожал взрывом бомбы, якобы находящейся в его автомобиле, припаркованном в правительственном квартале рядом с Капитолием и Библиотекой Конгресса.

Во время переговоров с полицией Роузберри вел трансляцию из своего автомобиля в Facebook, в которой критиковал президента США Джо Байдена и позицию властей страны по Афганистану, здравоохранению и вооруженным силам.

После задержания Роузберри полиция не нашла бомбы в его автомобили, но обнаружила материалы для ее изготовления.

Из-за угрозы взрыва были эвакуированы сотрудники правительственных зданий.

6 января 2021 года сторонники действующего на тот момент президента Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час, а Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы.

19 июля суд вынес первый приговор по делу против участников штурма Капитолия.

Денис Юдин

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