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В США полиция задержала мужчину, угрожавшего взрывом бомбы у Капитолия

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 07:02
В США полиция задержала мужчину, угрожавшего взрывом бомбы у Капитолия - Фото
Полиция у Библиотеки Конгресса (Фото – Shawn Thew, EPA)

В США был задержан мужчина, угрожавший взрывом бомбы в припаркованном рядом с Капитолием грузовике. Об этом сообщает Associated Press.

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49-летний Флойд Рэй Роузберри из Северной Каролины сдался полиции Капитолия после того, как несколько часов угрожал взрывом бомбы, якобы находящейся в его автомобиле, припаркованном в правительственном квартале рядом с Капитолием и Библиотекой Конгресса.

Во время переговоров с полицией Роузберри вел трансляцию из своего автомобиля в Facebook, в которой критиковал президента США Джо Байдена и позицию властей страны по Афганистану, здравоохранению и вооруженным силам.

После задержания Роузберри полиция не нашла бомбы в его автомобили, но обнаружила материалы для ее изготовления.

Из-за угрозы взрыва были эвакуированы сотрудники правительственных зданий.

Денис Юдин
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бомба капитолий
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