В США рассекретили отчет разведки об аварии на ЧАЭС

Арочный саркофаг над ЧАЭС (фото - LIGA.net)

Один из первых отчетов американской разведки о случившейся 26 апреля 1986 года аварии на Чернобыльской АЭС рассекречен и опубликован на сайте Университета Джорджа Вашингтона.

Меморандум от 2 мая 1986 года для госсекретаря США подготовил Мортон Абрамовиц, глава Бюро разведки и исследований (INR) при Госдепартаменте.

Абрамовиц сообщает, что разведывательное сообщество США считает официальные данные о двух погибших "абсурдными". Основываясь на масштабе разрушений и на информации о численности смен, обслуживавших реакторы РБМК-1000, разведчики предполагали, что погибнуть должно было гораздо больше.

Абрамовиц пишет, что, предположительно, как только был осознан масштаб катастрофы, персонал третьего и четвертого энергоблоков должны были эвакуировать, но в любом случае для ликвидации аварии и для предотвращения новых инцидентов должна была оставаться значительная команда, которую Абрамовиц называет командой "оставленной надежды": поскольку в случае ухудшения ситуации эти люди могли погибнуть.

Американские разведчики предполагали, что если аварийная ситуация развивалась постепенно, то дополнительный персонал с других энергоблоков, пожарные и машины скорой помощи прибыли к четвертому энергоблоку до того, как произошел взрыв. Они оценивали общее количество людей в окрестностях взорвавшегося реактора примерно в 100 человек и считали, что все они должны были либо немедленно погибнуть, либо получить смертельные дозы радиации.

В действительности официальные сообщения властей были верны: непосредственно в момент аварии погибли два человека. Однако в течение трех месяцев после нее из-за облучения скончались еще 31.