В США рассекретят доклад об убийстве Хашогги: за ним стоял саудовский крон-принц – Reuters

Убийство журналиста Джамала Хашогги в 2018 году было одобрено крон-принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, говорится в докладе американской разведки, который должен быть рассекречен сегодня, 25 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четверых осведомленных должностных лиц.

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По словам собеседников Reuters, в составленном преимущественно ЦРУ докладе говорится, что наследный принц одобрил и, вероятно, заказал убийство Хашогги, который критиковал его политику в колонке в Washington Post.

Президент США Джо Байден сообщил вчера журналистам, что прочитал доклад и намерен поговорить по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, отцом наследного принца, являющегося фактическим правителем страны.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила журналистам, что Байден будет общаться только с королем Саудовской Аравии, а доклад по Хашогги будет опубликован в ближайшее время.

Публикация доклада является частью политики Байдена по перестройке отношений с Эр-Риядом, отмечает Reuters. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа поддерживала более близкие, чем обычно, отношения с Саудовской Аравией, закрывая глаза на нарушения прав человека в стране и вмешательство в гражданскую войну в Йемене.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, но так и не вышел из здания.

Позднее появилась информация о том, что журналиста задушили, расчленили и, вероятно, растворили останки в кислоте.

В США принца Салмана считают ответственным за убийство журналиста. В ООН назвали убийство "внесудебной казнью".

Власти Саудовской Аравии выплатили компенсацию детям убитого.

В декабре 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых человек к смертной казни по обвинению в причастности к убийству Хашогги.

Денис Юдин

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