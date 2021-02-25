UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В США рассекретят доклад об убийстве Хашогги: за ним стоял саудовский крон-принц – Reuters

25.02.2021, 10:21
В США рассекретят доклад об убийстве Хашогги: за ним стоял саудовский крон-принц – Reuters - Фото
Мохаммед бин Салман (Фото – Алексей Никольский, EPA)

Убийство журналиста Джамала Хашогги в 2018 году было одобрено крон-принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, говорится в докладе американской разведки, который должен быть рассекречен сегодня, 25 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четверых осведомленных должностных лиц.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам собеседников Reuters, в составленном преимущественно ЦРУ докладе говорится, что наследный принц одобрил и, вероятно, заказал убийство Хашогги, который критиковал его политику в колонке в Washington Post.

Президент США Джо Байден сообщил вчера журналистам, что прочитал доклад и намерен поговорить по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, отцом наследного принца, являющегося фактическим правителем страны.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила журналистам, что Байден будет общаться только с королем Саудовской Аравии, а доклад по Хашогги будет опубликован в ближайшее время.

Публикация доклада является частью политики Байдена по перестройке отношений с Эр-Риядом, отмечает Reuters. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа поддерживала более близкие, чем обычно, отношения с Саудовской Аравией, закрывая глаза на нарушения прав человека в стране и вмешательство в гражданскую войну в Йемене.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мохаммед бин Салман Джамаль Хашогги
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 