В США разбился штурмовик морской пехоты: пилот катапультировался

AV-8B Harrier (фото - EPA)

Вчера, 20 мая, в американском штате Северная Каролина разбился штурмовик Корпуса морской пехоты США Harrier II. Пилот получил травмы, но выжил, сообщает специализированное военное издание Military со ссылкой на пресс-релиз USMC.

Самолет разбился недалеко от аэродрома базы Черри-Пойнт, пилота, который успел катапультироваться, сразу доставили в Восточный медицинский центр Каролины.

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Информации о пострадавших среди гражданского населения и порче имущества нет. Место крушения оценили военные чиновники, причину неудачи расследуют.

На прошлой неделе, 15 мая, в Нью-Йорке частный вертолет, на борту которого находился один пилот, упал в реку Гудзон. Сообщалось о двух неопасных для жизни травмах - у пилота и прохожего, которого зацепило одним из обломков вертолета.

16 мая в Дубае разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли четыре человека: три гражданина Великобритании и один гражданин ЮАР.