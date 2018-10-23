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23.10.2018, 17:45

В США разрабатывают многоцелевую подлодку нового поколения

В США разрабатывают многоцелевую подлодку нового поколения - Фото
Субмарина класса Seawolf (фото - navy.mil)

Новые субмарины обойдутся в $5,5 млрд каждая и будут заточены под ведение подводных боев

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ВМС США разрабатывают новую крупную многоцелевую субмарину класса Seawolf. Об этом сообщает USNI News.

По информации издания, новая подлодка будет значительно больше и мощнее субмарин класса Virginia. Также сообщается, что она будет заточена под ведение подводные боев. 

С конца 90-х и до начала нулевых США построили только три подлодки класса Seawolf. Тогда каждая из субмарин обошлась им в $4,4 млрд. С тех пор американцы решили сосредоточиться на постройке подлодок класса Virginia, которые со своими 4 торпедными отсеками хоть и могли погружаться лишь на 240 метров, но стоили значительно дешевле.

Новые же субмарины будут весить 9,1 тыс тонн и смогут развивать скорость до 65 км/ч. Также у подлодок будет 8 торпедных отсеков. Их максимальная глубина погружения составит 609 метров. Кроме того, новые субмарины будут оснащены беспилотными подводными средствами, которые будут завлекать вражеские корабли в ловушки и выполнять роль радара, предотвращающего возможность попадания в подлодку управляемых торпед.

По предварительным данным, производство субмарин начнется в 2030-х годах, после завершения строительства подлодок класса Columbia. Одна единица будет стоить около $5,5 млрд.

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Теги: США, субмарина, seawolf
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