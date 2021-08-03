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В США с января четверо полицейских, защищавших Капитолий, покончили с собой

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 12:30
В США с января четверо полицейских, защищавших Капитолий, покончили с собой - Фото
Захват Капитолия сторонниками Трампа (фото - ЕРА)

В США двое полицейских, защищавших Капитолий во время беспорядков 6 января 2021 года, покончили жизнь самоубийством в июле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление полиции округа Колумбия. Число самоубийств среди охранявших Капитолий полицейских выросло до четырех.

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10 июля был найден мертвым офицер полиции Кайл ДеФрейтаг. Он работал в столичном управлении полиции с мая 2003 года. Офицер полиции Гюнтер Хашида был найден мертвым в своем доме 29 июля. Он работал в полиции округа Колумбия с ноября 2016 года. В обоих случаях полиция назвала причиной смерти самоубийство.

В январе самоубийство совершили полицейские Джеффри Смит и Говард Либенгуд.

Денис Юдин
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самоубийство захват капитолия
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