В США с января четверо полицейских, защищавших Капитолий, покончили с собой

В США двое полицейских, защищавших Капитолий во время беспорядков 6 января 2021 года, покончили жизнь самоубийством в июле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление полиции округа Колумбия. Число самоубийств среди охранявших Капитолий полицейских выросло до четырех.

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10 июля был найден мертвым офицер полиции Кайл ДеФрейтаг. Он работал в столичном управлении полиции с мая 2003 года. Офицер полиции Гюнтер Хашида был найден мертвым в своем доме 29 июля. Он работал в полиции округа Колумбия с ноября 2016 года. В обоих случаях полиция назвала причиной смерти самоубийство.

В январе самоубийство совершили полицейские Джеффри Смит и Говард Либенгуд.

6 января 2021 года сторонники действующего на тот момент президента Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час, а Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы.

19 июля суд вынес первый приговор по делу против участников штурма Капитолия.

Денис Юдин

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