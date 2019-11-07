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Создан необычный спутник, которому не нужно топливо: концепция

Создан необычный спутник, которому не нужно топливо: концепция - Фото
Иллюстративное фото: NASA
07.11.2019, 09:25

Спутник уже выведен на орбиту, вскоре начнутся первые испытания. Предполагается, что изобретение поможет очистить орбиту от космического мусора.

Специалисты Исследовательской лаборатории ВМФ США по проекту Tether Electrodynamic Propulsion CubeSat создали космический спутник, который можно использовать без топлива: двигается он за счет паруса. Об этом сообщает Scientific American.

Кубсат размером не больше коробки для обуви способен раскладываться на низкой околоземной орбите на две части, которые соединяет тонкий тросс 1 км длинной. За счет электронов и положительных ионов в ионосфере трос может генерировать ток.

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Электрифицированный трос, взаимодействуя с магнитным полем Земли, создает импульс, который толкает спутник TEPCE в перпендикулярном от него направлении.

"Другими словами, это парусник в космосе. Но вместо ветра действуют законы физики, которые управляют электрическими и магнитными полями", - прокомментировал изобретение коллег Энрико Лоренцини, профессор инженерной энергетики в университете Падуи.

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спутник космос Naval Research Laboratory TEPCE
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