Создан необычный спутник, которому не нужно топливо: концепция

Иллюстративное фото: NASA

Специалисты Исследовательской лаборатории ВМФ США по проекту Tether Electrodynamic Propulsion CubeSat создали космический спутник, который можно использовать без топлива: двигается он за счет паруса. Об этом сообщает Scientific American.

Кубсат размером не больше коробки для обуви способен раскладываться на низкой околоземной орбите на две части, которые соединяет тонкий тросс 1 км длинной. За счет электронов и положительных ионов в ионосфере трос может генерировать ток.

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Электрифицированный трос, взаимодействуя с магнитным полем Земли, создает импульс, который толкает спутник TEPCE в перпендикулярном от него направлении.

"Другими словами, это парусник в космосе. Но вместо ветра действуют законы физики, которые управляют электрическими и магнитными полями", - прокомментировал изобретение коллег Энрико Лоренцини, профессор инженерной энергетики в университете Падуи.

Ранее в США создали спутник, который маневрирует за счет солнечного света.

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