В США видят угрозу выборам президента не только от России

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Власти США обеспокоены попытками сразу нескольких иностранных государств вмешаться в ход выборов в 2020 году. Речь идет не только о возможных кибератаках на избирательные штабы, но также о распространении дезинформации в соцсетях, взломе баз данных с информацией об избирателях и даже о возможном искажении результатов выборов. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что даже намек на возможное иностранное вмешательство может поставить под угрозу общественное доверие к результатам выборов.

"К несчастью, это уже не только Россия. В частности, Китай, Иран и еще пара стран изучили то, что русские сделали в 2016 году", - говорит Джеймс Льюис, эксперт по кибербезопасности в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Директор ФБР Крис Рэй в среду на слушаниях в Конгрессе сообщил, что хотя у ФБР нет доказательств того, что Китай, Иран или Северная Корея планировали атаковать избирательную инфраструктуру, это не означает, что они не изучили попытки россиян это сделать и не попытались извлечь из этого уроки.

Что касается России, то, по его словам, Соединенные Штаты ожидают, что Москва улучшила свои способности по сравнению с тем, что они сделали в 2016 году.

В феврале 2018-го на тот момент специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.

В мае 2018-го о том, что вмешательство курировалось Кремлем заявили сенаторы Ричарда Берр и Марк Уорнер - руководители комитета по разведке.

В мае 2019-го Мюллер заявил о невозможности предъявить обвинение Трампу по делу о вмешательстве, после чего подал в отставку.

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