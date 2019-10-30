В США видят угрозу выборам президента не только от России

Власти США обеспокоены попытками сразу нескольких иностранных государств вмешаться в ход выборов в 2020 году. Речь идет не только о возможных кибератаках на избирательные штабы, но также о распространении дезинформации в соцсетях, взломе баз данных с информацией об избирателях и даже о возможном искажении результатов выборов. Об этом сообщает Голос Америки.
Отмечается, что даже намек на возможное иностранное вмешательство может поставить под угрозу общественное доверие к результатам выборов.
"К несчастью, это уже не только Россия. В частности, Китай, Иран и еще пара стран изучили то, что русские сделали в 2016 году", - говорит Джеймс Льюис, эксперт по кибербезопасности в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
Директор ФБР Крис Рэй в среду на слушаниях в Конгрессе сообщил, что хотя у ФБР нет доказательств того, что Китай, Иран или Северная Корея планировали атаковать избирательную инфраструктуру, это не означает, что они не изучили попытки россиян это сделать и не попытались извлечь из этого уроки.
Что касается России, то, по его словам, Соединенные Штаты ожидают, что Москва улучшила свои способности по сравнению с тем, что они сделали в 2016 году.
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