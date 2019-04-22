В США заявили о возможной подготовке новых терактов в Шри-Ланке

Фото: EPA

Госдепартамент США не исключает, что что террористические группировки продолжают планировать нападения в Шри-Ланке. Об этом говорится на сайте Госдепа.

"Террористы могут атаковать без предупреждения, объектами нападений могут стать туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры, местные правительственные учреждения, гостиницы, клубы, рестораны, места богослужений, парки", - отмечается в сообщении.

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Жертвами серии взрывов в трех городах Шри-Ланки стали, по последним данным полиции, 290 человек. Около 500 человек пострадали.

21 апреля 2019 года в Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. Позже прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли еще два человека. Позже появилась информация, что более 200 человек погибли, около 450 – ранены.

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