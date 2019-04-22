Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.04.2019, 14:15

В США заявили о возможной подготовке новых терактов в Шри-Ланке

В США заявили о возможной подготовке новых терактов в Шри-Ланке - Фото
Фото: EPA

По данным Госдепа, террористы могут атаковать без предупреждения

Реклама
Реклама

Госдепартамент США  не исключает, что что террористические группировки продолжают планировать нападения в Шри-Ланке. Об этом говорится на сайте Госдепа.

"Террористы могут атаковать без предупреждения, объектами нападений могут стать туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры, местные правительственные учреждения, гостиницы, клубы, рестораны, места богослужений, парки", - отмечается в сообщении.

Реклама

Жертвами серии взрывов в трех городах Шри-Ланки стали, по последним данным полиции, 290 человек. Около 500 человек пострадали.

21 апреля 2019 года  в Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. Позже прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли еще два человека. Позже появилась информация, что более 200 человек погибли, около 450 – ранены.

Читайте также: Шри-Ланка, террор: после взрывов в церквях и отелях - фото (18+)

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: взрывы, жертвы, Шри-Ланка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 