В столице Австралии объявили чрезвычайную ситуацию

Пожары в Австралии (Фото: Dean Lewins/EPA)

Впервые с 2003 года в столице Австралии Канберре объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает AFP.

По словам главного министра столичной территории Эндрю Бара, эта мера "эффективна на данный момент и будет действовать до тех пор, пока Канберра находиться в опасности".

Пожары могут затронуть южные пригороды города, насчитывающие около 400 000 человек.

Из-за лесных пожаров в Австралии отмечается высокая температура воздуха, до +40 градусов - в штате Южная Австралия.

14 января в Австралии заявили, что направят 31 млн евро на восстановление природы после пожаров.

Читайте также: Австралии понадобится 100 лет для полного восстановления