Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В столице Австралии объявили чрезвычайную ситуацию

В столице Австралии объявили чрезвычайную ситуацию - Фото
Пожары в Австралии (Фото: Dean Lewins/EPA)
31.01.2020, 10:25

Из-за лесных пожаров в Австралии отмечается высокая температура воздуха

Впервые с 2003 года в столице Австралии Канберре объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает AFP.

По словам главного министра столичной территории Эндрю Бара, эта мера "эффективна на данный момент и будет действовать до тех пор, пока Канберра находиться в опасности".

Пожары могут затронуть южные пригороды города, насчитывающие около 400 000 человек.

Из-за лесных пожаров в Австралии отмечается высокая температура воздуха, до +40 градусов - в штате Южная Австралия.

Читайте также: Австралии понадобится 100 лет для полного восстановления

Еще по теме
Напишите нам
Австралия пожары Канберре
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 