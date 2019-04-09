В Судане расстреливают протестующих против президента

Фото: ЕРА

В Судане против демонстрантов, которые проводят акцию протеста у штаб-квартиры армии в Хартуме, применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие. О числе жертв или пострадавших пока ничего неизвестно, сообщает ВВС.

Там напомнили, что десятки тысяч людей требуют отставки 75-летнего президента Омара аль-Башира, который правит страной с 1989 года, и просят армию поддержать их.

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По словам протестующих, газ и огнестрельное оружие использовали против них агенты Национальной службы разведки и безопасности (NISS).

Демонстранты говорят, что военнослужащие спрятали группу активистов в одном из армейских складов.

Протесты в Судане продолжаются с декабря. Сейчас, по информации агентства, спецслужбы страны пытаются подавить протесты, а военные наоборот пытаются предотвратить использование оружия против демонстрантов.

Министр внутренних дел Судана заявил в понедельник, что с субботы семь демонстрантов были убиты и 15 были ранены, в то время как среди представителей сил безопасности 42 раненых. Он добавил, что арестованы почти 2500 человек.

Ранее некоторые из демонстрантов и СМИ обвинили российские частные военные компании в предоставлении помощи и консультаций суданским силам безопасности.

2 апреля, после массовых протестов президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об уходе с поста главы государства.