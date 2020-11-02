В Таиланде пропавший на три дня кот вернулся к хозяину "злостным должником": фото

На шее у пропавшего животного висела записка, где говорилось, что он должен три скумбрии

У жителя Таиланда пропал кот. Хозяин три дня искал питомца, а когда тот нашелся, на шее у него висела записка, что он теперь "злостный должник", пишет Indian Express.

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В записке указывалось, что теперь на совести у кота три скумбрии, которые он выпросил у хозяйки рыбного магазина. Также там было указано, что если кот не сможет рассчитаться сам, то сделать это придется его хозяину.

Мужчина признался, что когда рассказал об этой истории соседям, то те предложили избавить кота от долгов и сказали, что готовы заплатить за съеденную им рыбу. Однако хозяин сказал, что погасит "кредиты кота" сам.

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Дарья Мостовая

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