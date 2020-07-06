В Великобритании умер самый старый в мире кот

Самый старый кот мира Раббл умер почти в 32 года в Великобритании. По человеческим меркам ему было около 150 лет

Самый старый кот мира Раббл умер в Великобритании, немного не дожив до 32-летия. Об этом сообщает BBC News.

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Раббл был обычным котом с примесью мейн-куна. Его подарили Мишель Херитадж в мае 1988-го, когда она была 20-летней девушкой, а он – котенком. Сегодня 52-летняя хозяйка говорит, что кот помог прожить ей счастливую жизнь. У нее не было детей – и всю любовь Херитадж посвятила питомцу и кошке Мег, которая также была долгожительницей, прожив до 25 лет.

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В ветеринарной клинике Сity Vets в Эксетере говорят, что у Раббла было неплохое здоровье, но в последнее время появились проблемы с давлением – ему пришлось принимать лекарства. В 2018-м в клинике даже проводили вечеринку в честь 30-летия четырехлапого.

Хозяйка же отмечает, что перед последним Рождеством Раббл сильно ослаб, практически перестал есть и пил только воду. Она сказала мужу, что это, вероятно, последнее Рождество для их питомца.

Этой же весной, когда Мишель ушла на работу, Раббл по привычке пошел на прогулку и не возвращался более двух месяцев. Хозяйка считает, что он или ушел умирать, как это делают обычно коты, или же погиб под колесами автомобиля.

Специалисты говорят, что Раббл прожил примерно 150 лет в человеческом измерении. Он побил прежний рекорд кота Скутера из Техаса, который прожил до 30 лет (примерно 136 человеческих).

Самой старой же кошкой на планете считается Крим Пафф из Техаса: она умерла в возрасте 38 лет.

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Фото - City Vets Exeter/Facebook

Марк Сировой

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