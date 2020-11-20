В Тбилиси неизвестный захватил 9 заложников в МФО: требует снизить проценты по кредитам

Правоохранители допускают, что у мужчины были проблемы с этой микрофинансовой организацией по поводу кредитов

На проспекте Церетели в столице Грузии, Тбилиси, неизвестный ворвался в офис микрофинансовой организации, на место событий прибыли сотрудники полиции, передает Министерство внутренних дел Грузии.

Armed attacker took 9 people as #hostages in micro finance organization office on #Tsereteli Avenue



What are the demands of the attacker is unknown. #Police and special forces group have the area cordoned off#Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/t00MNLWyA4 — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 20, 2020

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Как сообщает Sputnik-Georgian, правоохранители оцепили всю территорию, приехал глава патрульной полиции Важа Сирадзе. По его словам, вооруженный мужчина удерживает в здании девятерых заложников.

Чуть позже в сети появилось видео, на котором предполагаемый захватчик выступает перед заложниками с заявлением – в полиции допускают, что он сейчас находится в нетрезвом состоянии.

В заявлении мужчина потребовал принять закон, запрещающие азартные игры, снизить цены на лекарства, а также снизить годовую процентную ставку по кредитам до 7%. На основании этого выступления полиция выдвинула версию, что, возможно, у захватчика были проблемы с этой МФО – ему не выдали кредит или же он не хочет его погашать.

МВД Грузии призвало жителей близлежащих домов пока не выходить на улицу до окончания спецоперации.

21 октября в одном из городов Грузии вооруженный мужчина напал на банк и захватил заложников. Он требовал $500 000 и вертолет или автомобиль.

На следующий день стало известно, что заложники были освобождены, преступника объявили в розыск.

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Дарья Мостовая

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