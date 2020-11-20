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В Тбилиси неизвестный захватил 9 заложников в МФО: требует снизить проценты по кредитам

20.11.2020, 17:19
В Тбилиси неизвестный захватил 9 заложников в МФО: требует снизить проценты по кредитам - Фото
Полиция оцепила МФО (скриншот с видео)

Правоохранители допускают, что у мужчины были проблемы с этой микрофинансовой организацией по поводу кредитов

На проспекте Церетели в столице Грузии, Тбилиси, неизвестный ворвался в офис микрофинансовой организации, на место событий прибыли сотрудники полиции, передает Министерство внутренних дел Грузии.

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Как сообщает Sputnik-Georgian, правоохранители оцепили всю территорию, приехал глава патрульной полиции Важа Сирадзе. По его словам, вооруженный мужчина удерживает в здании девятерых заложников.

Чуть позже в сети появилось видео, на котором предполагаемый захватчик выступает перед заложниками с заявлением – в полиции допускают, что он сейчас находится в нетрезвом состоянии.

В заявлении мужчина потребовал принять закон, запрещающие азартные игры, снизить цены на лекарства, а также снизить годовую процентную ставку по кредитам до 7%. На основании этого выступления полиция выдвинула версию, что, возможно, у захватчика были проблемы с этой МФО – ему не выдали кредит или же он не хочет его погашать.

МВД Грузии призвало жителей близлежащих домов пока не выходить на улицу до окончания спецоперации.

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Дарья Мостовая
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