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В Тбилиси взяли заложников в банке: через два часа их освободили, а захватчика задержали

16.04.2021, 12:59
В Тбилиси взяли заложников в банке: через два часа их освободили, а захватчика задержали - Фото
Захват заложников в Банке Грузии, Тбилиси (скриншот видео Rustavi 2, Facebook)

В Тбилиси вооруженный человек захватил заложников в отделении Банка Грузии. Об этом сообщает местный канал Рустави 2.

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По данным Рустави 2, захвачен один человек. Грузинский Первый канал пишет о нескольких заложниках. Министерство внутренних дел Грузии пока не раскрывает своей информации.

Сообщается, что захватчик был один. На место происшествия приехали много силовиков. Периметр вокруг банка оцеплен. Мэрия Тбилиси закрыла станцию метро Авлабари, остальные – работают.

Рустави 2 пишет, что правоохранители пытались договориться с захватчиком, но тот отказался. 

Рустави 2 ведет трансляцию с места событий.

ОБНОВЛЕНО В 13:20. Захватчик задержан, все заложники освобождены целыми и невредимыми, передает Рустави 2. Операция продлилась около двух часов.

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Марк Сировой
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банк заложники тбилиси банк грузии
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