Вечером 31 марта в Тбилиси вспыхнул протест из-за приезда российского телеведущего Владимира Познера, который собирался отметить там день рождения: его отель забросали яйцами, после чего 87-летний сотрудник росСМИ решил уехать из страны. Об этом пишет сайт местного канала Рустави-2.

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Вместе с Познером в Грузию приехали до полусотни его друзей и коллег.

Люди на акции, как гражданские активисты, так и представители оппозиции, были возмущены, что в страну пустили человека, который "оправдывает российскую оккупацию". При этом в МВД Грузии заявили, что Познер законно въехал в страну, так как имеет гражданство США.

На Эхе Кавказа напомнили, что в 2010-м, спустя два года после войны 08.08.08, он сказал: "(Саакашвили) ошибся. Американцы не помогли, и Россия ответила. Это было военное вторжение со стороны Грузии, в результате чего Грузия потеряла Абхазию навсегда. Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии".

СПРАВКА. В августе 2008 года России вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территории, воспользовавшись сепаратистскими настроениями в Южной Осетии и Абхазии.

Утром 1 апреля стало известно, что празднования дня рождения не будет: российский ведущий вместе с некоторыми гостями в сопровождении полиции выехал из гостиницы в другую. Автобус также забросали яйцами, написав на асфальте "Вон из Грузии!". Позднее он улетел из Тбилиси чартером.

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Поскольку Познер и его гости нарушили антикоронавирусный комендантский час, отель оштрафовали на 10 000 лари (~$3000), а присутствовавших – якобы на 2000 лари.

В 2018 году в одном из отчетов ФБР Познера назвали "агентом КГБ".

В 2019-м он незаконно посетил временно оккупированный Россией Крым как глава жюри финала конкурса ТЭФИ-Капитал.

Репортаж из Тбилиси о протестах 2019 года: Как живет Грузия после кровавого разгона демонстрантов.

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Евгений Пилипенко

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