Грузинский ведущий не осквернит могилу Путина. Своеобразно это пообещал – видео

Грузинский тележурналист Георгий Габуния, год назад нецензурно обругавший президента РФ Владимира Путина на канале Рустави-2, сделал это снова на другом канале – несмотря на сообщения о подготовке покушения на него "по приказу Рамзана Кадырова". В этот раз обошлось без матерщины.

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В конце своей программы Post Factum, которую он вел на грузинском языке в эфире канала Мтавари, Габуния перешел на русский и заявил, что не будет выполнять обещание "осквернить могилу президента России", которое дал год назад.

"Володя, дорогой ты мой. Володька! Я вот тут подумал... Я не стану, знаешь, осквернять твою могилу, хоть и обещал. Ты грузинского даже г**на не достоин", - сказал ведущий в конце программы.

В августе 2008 года России вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территории, воспользовавшись сепаратистскими настроениями в Южной Осетии и Абхазии.

7 июля 2019 года оскорбления в адрес Путина в прямом эфире Рустави-2 спровоцировали международный скандал, журналист был на два месяца отстранен от эфира.

В июне 2020-го на канале Мтавари заявили, что готовилось убийство Габунии - и "задержан киллер".

Габуния сомневается в том, что информация о готовившемся на него покушении правдива.

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