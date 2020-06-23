Грузинский ведущий не осквернит могилу Путина. Своеобразно это пообещал – видео

Грузинский тележурналист Георгий Габуния, год назад нецензурно обругавший президента РФ Владимира Путина на канале Рустави-2, сделал это снова на другом канале – несмотря на сообщения о подготовке покушения на него "по приказу Рамзана Кадырова". В этот раз обошлось без матерщины.
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В конце своей программы Post Factum, которую он вел на грузинском языке в эфире канала Мтавари, Габуния перешел на русский и заявил, что не будет выполнять обещание "осквернить могилу президента России", которое дал год назад.
"Володя, дорогой ты мой. Володька! Я вот тут подумал... Я не стану, знаешь, осквернять твою могилу, хоть и обещал. Ты грузинского даже г**на не достоин", - сказал ведущий в конце программы.
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