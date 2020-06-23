Грузинский ведущий не осквернит могилу Путина. Своеобразно это пообещал – видео

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Получивший известность после обещания надругаться над могилой президента РФ, когда тот умрет, Георгий Габуния взял свои слова назад

Грузинский тележурналист Георгий Габуния, год назад нецензурно обругавший президента РФ Владимира Путина на канале Рустави-2, сделал это снова на другом канале – несмотря на сообщения о подготовке покушения на него "по приказу Рамзана Кадырова". В этот раз обошлось без матерщины.

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В конце своей программы Post Factum, которую он вел на грузинском языке в эфире канала Мтавари, Габуния перешел на русский и заявил, что не будет выполнять обещание "осквернить могилу президента России", которое дал год назад.

"Володя, дорогой ты мой. Володька! Я вот тут подумал... Я не стану, знаешь, осквернять твою могилу, хоть и обещал. Ты грузинского даже г**на не достоин", - сказал ведущий в конце программы.

  • В августе 2008 года России вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территории, воспользовавшись сепаратистскими настроениями в Южной Осетии и Абхазии.
  • 7 июля 2019 года оскорбления в адрес Путина в прямом эфире Рустави-2 спровоцировали международный скандал, журналист был на два месяца отстранен от эфира.
  • В июне 2020-го на канале Мтавари заявили, что готовилось убийство Габунии - и "задержан киллер".
  • Габуния сомневается в том, что информация о готовившемся на него покушении правдива.

Читайте также: Глава Рустави-2 о Боржоми и вине для России: Мочиться я в них хотел

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Теги: владимир путин, оккупация, Грузия, ругательство, Георгий Габуния, осквернение
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