В Токио проходит митинг с требованием к РФ вернуть японские острова и убраться из Украины

В Токио в ежегодный День северных территорий японское правительство и гражданские группы проводят митинг, в ходе которого призывают Россию вернуть "незаконно оккупированные" японские острова у берегов Хоккайдо (в РФ их называют Южными Курилами). Об этом сообщает Kyodo News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание отмечает, что формулировка "незаконная оккупация" используется впервые за последние пять лет.

"Совершенно неприемлемо, что северные территории до сих пор не возвращены после незаконной оккупации их Советским Союзом 77 лет назад", — говорится в заявлении, принятом на митинге.

Премьер-министр Фумио Кисида в своем выступлении на мероприятии высказался за возвращение четырех удерживаемых Россией островов.

Япония ввела санкции против России в связи с ее агрессией против Украины, что побудило Москву с марта прошлого года приостановить переговоры о заключении мирного договора и двусторонние программы безвизового обмена, в том числе ту, которая позволяет бывшим жителям Японии посещать могилы своих предков на островах.

Кисида выразил надежду на возобновление такого обмена между двумя странами, назвав эту цель "одним из главных приоритетов" в японо-российских отношениях.

Он также сказал, что правительство сохраняет свою позицию, согласно которой оно будет стремиться "урегулировать территориальный вопрос с Россией и подписать послевоенный мирный договор, несмотря на нынешнее тяжелое состояние двусторонних отношений".

Япония заявляет, что Советский Союз незаконно захватил острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи вскоре после капитуляции Японии во Второй мировой войне 15 августа 1945 года.

Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщает, что митинг проходит у посольства РФ в Токио. Его участники кричат на японском и русском "Убирайтесь с северных территорий!", "Отдавайте наши острова!".

Также, по данным пропагандистов, на автомобилях участников акции помимо японских установлены украинские флаги. "Убирайтесь из Украины", – скандируют они через громкоговорители.

В октябре 2022 года Верховная Рада приняла постановление, в котором признает северные территории Японии оккупированными Россией.

Япония ввела уже несколько пакетов санкций против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что в будущем позиция Японии и Южной Кореи по поводу отказа в помощи Украине оружием может измениться, однако для этого нужна политическая воля элит стран.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.