В толще ила на дне моря найден речевой самописец лайнера Lion Air

Фото: ЕРА

Индонезийские поисковики нашли речевой самописец из кабины пилотов упавшего и затонувшего в октябре 2018 года пассажирского лайнера Boeing 737 MAX компании Lion Air. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам военного из ВМС Индонезии, специалисты флота нескольких дней регистрировали слабый сигнал от этого аппарата, после чего он был обнаружен на 30-метровой глубине в слое ила.

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Во избежание дальнейшего его повреждения аппарат подняли в контейнере с водой. Сейчас он находится у следственной группы.

Пока что данные с регистратора не снимали.

29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в океан около о-ва Ява вскоре после вылета из Джакарты. На борту были 189 человек, в том числе 20 чиновников Минфина Индонезии. Перед падением экипаж запрашивал разрешение вернуться обратно в аэропорт вылета. В авиакомпании заявили, что Boeing был исправен. Во время прошлого полета у него случилась техническая проблема. Позднее регистратор показал, что у лайнера был неисправный датчик скорости.

Спустя две недели поисковую операцию прекратили. По состоянию на середину ноября были собраны 196 мешков с останками, идентифицированы 77 жертв.

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