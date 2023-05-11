В центре Милана мощный взрыв. Вероятная причина – фургон с кислородными баллонами

В центре Милана, на улице Пир Ломбардо, произошел мощный взрыв. Corriere della serra сообщает, что взорвался фургон с кислородными баллонами, после чего загорелось еще несколько автомобилей.

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Издание пишет, что, по словам очевидцев, сначала загорелся один из баллонов, затем произошел сильнейший взрыв.

Предполагают, что фургон направлялся в расположенный неподалеку Итальянский ауксологический институт.

После взрыва пожар охватил четыре припаркованных на улице автомобиля, аптеку и квартиры соседнего дома. На месте работают скорая помощь и пожарные. С расположенного неподалеку детского сада эвакуировали детей. Также переместили в безопасное место жителей одного из домов.

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