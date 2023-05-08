"Я вижу, что всем пипец". В РФ сразу в нескольких регионах сильные пожары – видео

В России сразу в нескольких регионах, в том числе в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, в начале мая начались сильные, как говорят российские власти, "природные" пожары. Об этом сообщает Медуза. Издание опубликовало подборку соответствующих видео.

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В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации, были временно закрыты несколько автодорог.

Вокруг Кургана из-за лесных пожаров горят села.

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Вадим Ребрина

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