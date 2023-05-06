Это для нас ничего не решает. Подоляк назвал покушение на Прилепина делом рук спецслужб РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "специфические" российские пропагандисты вроде Захара Прилепина не являются целью для Украины, потому что они никоим образом не влияют на ход войны. Он назвал попытку ликвидации Прилепина частью программы российских спецслужб по "эскалации страха" внутри РФ. Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона.

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"Все, что касается таких символических актов, давайте их так называть, – или дроны над Кремлем, или какие-то такие странные инциденты (подрыв Прилепина. – Ред.), куда попадают люди, не имеющие никакого влияния на ход событий на линии фронта, – я имею в виду, которые активно нужны для модерирования информации на внутреннем российском рынке, то есть я имею в виду, эти пропагандисты специфические... Так вот это, мне кажется, является такой обширной программой эскалации, направленной на внутренний рынок России, которой занимаются спецслужбы РФ, как минимум", – сказал представитель ОП.

Подоляк считает, что Кремль постепенно теряет контроль над управленческой вертикалью и происходящим в РФ. Увеличить этот контроль, по его мнению, российские власти могут "через эскалацию страха".

Тем самым Москва хочет мобилизовать население для продолжения ведения войны, пояснил Подоляк, а также "повлиять" на элиты, чтобы они не планировали избавиться от диктатора Владимира Путина.

Для Украины случившееся с Дугиной, Татарским или Прилепиным "не решает ни одного вопроса", отметил Подоляк. Единственный эффект, который дают такие акции, – увеличение мобилизации российского населения, считает он.

20 августа 2022 года в России взорвали автомобиль пропагандиста, идеолога "русского мира" Александра Дугина. В результате погибла его дочь Дарья.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге был взорван пропагандист-коллаборант Максим Фомин ("Владлен Татарский").

Сегодня, 6 мая, в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с Прилепиным, он получил ранения, но выжил. В результате взрыва погиб водитель – оккупант из батальона "Оплот" Росгвардии.

Вадим Ребрина

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