В Турции умер Оздемир Байрактар – основатель программы разработок ударных дронов Bayraktar

В Турции умер основатель программы разработок ударных дронов Bayraktar Оздемир Байрактар. Об этом сообщили его сыновья Халук и Сельчек Байрактары, передает Анадолу.

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Оздемир Байрактар скончался в Стамбуле на 72-ом году жизни, он был председателем правления компании Baykar. Генеральный и технический директора компании – сыновья основателя Халук и Сельчек.

Байрактар – основатель турецкой программы разработок ударных беспилотных летательных аппаратов.

Первые беспилотники разработки Baykar были задействованы ВС Турции в 2005-2009 годах в ходе антитеррористических операций на юго-востоке страны.

Последними разработками, над которыми работал Оздемир Байрактар, стали БПЛА Bayraktar TB2 и AKINCI.

"С глубокой печалью мы узнали о смерти нашего старшего брата, председателя совета директоров, Оздемира Байрактара, который на протяжении всей своей жизни упорно боролся за то, чтобы вывести нашу страну на высшую лигу технологий. Да будет его место и высокий ранг на небесах", – написал в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

13 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Минобороны в 2021–2022 годах планирует закупить еще четыре беспилотных разведывательно-ударных комплекса Bayraktar TB2, а в будущем ВСУ будут пополнять арсенал украинскими дронами.

29 сентября Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников Bayraktar.

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Наталия Медведева

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