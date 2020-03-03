В Ухане умерли двое врачей: один из них - коллега предупреждавшего о COVID-19

Дань памятми доктору, который предупреждал о COVID-19 (фото - ЕРА)

В Китае от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли двое врачей, один из которых работал вместе с доктором Ли Вэньляном, скончавшимся месяц назад от заражения тем же патогеном после того, как он пытался предупредить мировую общественность о грядущей вспышке вируса. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Коллегу Ли звали Мэй Чжунминем, он был заместителем директора офтальмологии центральной больницы Уханя. С Ли они работали в одном офисе и заразились примерно в одно время.

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По данным газеты South China Morning Post, Мэй был ключевым глазным хирургом мобильного госпиталя Health Express, который размещается в спецвагоне поезда и колесит по стране для оказания помощи малоимущим пациентам с катарактой. Такую инициативу финансировали из Гонконга и Макао.

По данным источников, Мэй пробыл в критическом состоянии больше недели.

Второй врач, который умер 1 марта в больнице Уханя с начала борьбы с коронавирусом, - 55-летний доктор Цзян Сюэцин. Он был директором отделения хирургии щитовидной железы и молочной железы.

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