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В Великобритании похитили самого большого в мире кролика: объявлено вознаграждение – фото

13.04.2021, 12:04
В Великобритании похитили самого большого в мире кролика: объявлено вознаграждение – фото - Фото
Кролик Дариус (фото - Annette Edwards, Facebook)

В Великобритании похитили кролика Дариуса, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире кроль. Об этом сообщает полиция Западной Мерсии.

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По версии правоохранителей, титулованного кролика украли в ночь с 11 на 12 апреля из вольера в саду его хозяев.

Собственница животного, Аннет Эдвардс, объявила в Facebook о награде в 1000 фунтов стерлингов за его возвращение. Она также подчеркнула, что кроль слишком стар для разведения.

На сайте Книги рекордов Гиннесса отмечается, что рекорд зафиксирован в апреле 2010-го, когда Дариуса измерили для статьи в Daily Mail.

Посмотреть на исполинского кроля можно на фото, которые публикует в соцсетях его хозяйка, снимке полиции и кадре для Книги рекордов Гиннесса.

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Марк Сировой
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