В Великобритании произошла серия атак на мечети

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В британском Бирмингеме сегодня, 21 марта, пять мечетей подверглись атакам. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Сначала ночью поступило сообщение о человеке, который разбивает окна мечети кувалдой. Затем полицию предупредили о подобной атаках на трех разных улицах через 45 минут.

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Следующее нападение зафиксировали в 10 утра.

Сейчас полицейские расследуют обстоятельства происшествий.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 50 человек, еще около 50 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец, сторонник "превосходства белой расы" Брентон Таррант.

После нападения на мечети в Новой Зеландии премьер-министр страны Джасинда Ардерн сегодня объявила о запрете на продажу гражданским лицам полуавтоматического оружия и штурмовых винтовок.