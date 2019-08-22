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В Великобритании снимут сериал о Путине

В Великобритании снимут сериал о Путине - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
22.08.2019, 14:38

Сериал будет называться "Путин: история русского шпиона"

Трехсерийный документальный сериал о президенте России Владимире Путине снимет Британский канал Channel 4.

Сериал будет называться "Путин: история русского шпиона", съемки планируется проводить в России, США и Европе.

Сериал будет посвящен тому, как опыт Путина в качестве бывшего шпиона переопределил политику России, и как "ценности Путина были экспортированы по всему миру - от Крыма до Солсбери и Вашингтона". История будет рассказана "самим Путиным, близкими к нему людьми и теми, кого больше всего затронули его действия".

Режиссером сериала станет Ник Грин, снимавший фильмы о Древнем Риме, Ричарде Львиное Сердце и сериал об Иисусе Христе.

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владимир путин документальный сериал
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