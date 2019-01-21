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21.01.2019, 21:32

В Венесуэле провалилась попытка мятежа, начались беспорядки

В Венесуэле провалилась попытка мятежа, начались беспорядки - Фото
Фото: EPA

Военных мятежников схватили, протестующих разгоняют слезоточивым газом

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В Каракасе произошла неудачная попытка мятежа. Об этом сообщает BBC со ссылкой на министерство обороны Венесуэлы. 

По информации местных СМИ, задержаны несколько десятков человек. В Каракасе начались беспорядки.

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Согласно сообщению минобороны, небольшая группа военнослужащих национальной гвардии похитила оружие с КПП в столичном районе Петаре и взяла в заложники четырех офицеров. Затем мятежники отправились в район Котиса.

Люди в военной форме заявляли, что действуют "от лица венесуэльского народа" и призывали граждан выйти на протестные акции.

Согласно сообщению ведомства, мятежники схвачены и уже дают показания, а похищенное ими оружие возвращено военным. Власти заявляют, что попытка мятежа произошла "в интересах крайне правых сил", однако не уточняют, кто конкретно представляет эти силы.

Люди, вышедшие на протесты, перегораживали улицы баррикадами и поджигали автомобили, а полиция использовала слезоточивый газ для разгона активистов.

6 января сообщалось, что контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы признал незаконным второй срок президента страны Мадуро. Оппозиционеры выбрали новым главой Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо, который поклялся вступить в бой против "репрессивной системы".

10 января США заявили, что не признают нелегитимную инаугурацию диктатора Венесуэлы.

15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил президента Николаса Мадуро узурпатором. 

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Теги: венесуэла, мятеж, Каракас, протесты
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