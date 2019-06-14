В Воронежской области РФ горит полигон по утилизации боеприпасов

Полигон "Погоново" (фото - минобороны РФ)

В России в Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов Погоново. Об этом сообщает российское издание РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона, минобороны РФ и российское МЧС.

По его представителя экстренных служб, после возгорания сухой травы началась детонация снарядов.

Сообщается, что угрозы населенным пунктам пока нет. Площадь пожара составляет порядка трех гектаров, расстояние до ближайших строений - 15 километров.

По данным МЧС РФ, борьбу с огнем в настоящее время ведут 53 человека и 17 единиц техники.

В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин потребовал от российского минобороны выпускать больше "умных" боеприпасов.