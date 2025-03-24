В Японии создали новое командование в ответ на действия Китая и Северной Кореи

Орган был создан в рамках модернизации, направленной на обеспечение лучшей координации с американской армией

Военные Японии (Фото: David Mareuil/EPA)

В понедельник, 24 марта, Япония запустила новое командование Сил самообороны для лучшей интеграции наземной, морской и противовоздушной обороны в рамках модернизации, направленной на обеспечение лучшей координации с армией США. Об этом сообщило медиа Kyodo News.

В Министерстве обороны страны в Токио было создано Объединенное оперативное командование SDF со штатом около 240 человек. Орган возглавил генерал Кеничиро Нагумо.

Этот шаг является частью постоянных усилий Японии по значительному укреплению своей обороноспособности на фоне ухудшения ситуации в области безопасности, когда Китай усиливает свою настойчивость, особенно в отношении самоуправляющегося Тайваня, а Северная Корея продолжает наращивать ядерный и ракетный потенциал.

"Наша страна сталкивается с самой сложной средой безопасности за всю послевоенную эпоху", — заявил на церемонии представления нового командования министр обороны Японии Ген Накатани.

До внесения изменений высшее военное должностное лицо в SDF отвечало за совместные операции сухопутных, морских и воздушных сил. Начальник штаба также предоставлял экспертные советы министру обороны по операциям Сил самообороны.

Новая структура позволит главе Объединенного штаба сосредоточиться на поддержке министра обороны, в то время как новое командование будет централизованно управлять подразделениями сухопутных, морских и воздушных сил SDF по всей Японии.

25 марта 2024 года сообщалось, что США и Япония планируют наибольшее за 60 лет обновление договора по безопасности с целью противостояния Китаю.

31 декабря FT писала, что Россия подготовила подробный список целей на случай вероятной войны с Японией и Южной Кореей.