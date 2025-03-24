В Японії створили нове командування у відповідь на дії Китаю та Північної Кореї

Орган створили в межах модернізації, спрямованої на забезпечення кращої координації з американською армією

Військові Японії (Фото: David Mareuil/EPA)

У понеділок, 24 березня, Японія запустила нове командування Сил самооборони для кращої інтеграції наземної, морської та протиповітряної оборони в межах модернізації, спрямованої на забезпечення кращої координації з армією США. Про це повідомило медіа Kyodo News.

У Міністерстві оборони країни в Токіо було створено Об’єднане оперативне командування SDF зі штатом близько 240 осіб. Орган очолив генерал Кенічіро Нагумо.

Цей крок є частиною постійних зусиль Японії щодо значного зміцнення своєї обороноздатності на тлі погіршення безпекової ситуації в регіоні, коли Китай посилює свою наполегливість, особливо щодо самоврядного Тайваню, а Північна Корея продовжує нарощувати ядерний та ракетний потенціал.

"Наша країна стикається з найскладнішим безпековим середовищем за усю післявоєнну епоху", – заявив на церемонії представлення нового командування міністр оборони Японії Ген Накатані.

До внесення змін найвища військова посадова особа у SDF відповідала за спільні операції сухопутних, морських та повітряних сил. Начальник штабу також надавав експертні поради міністру оборони щодо операцій Сил самооборони.

Нова структура дозволить очільнику Об’єднаного штабу зосередитися на підтримці міністра оборони, у той час, як нове командування централізовано керуватиме підрозділами сухопутних, морських та повітряних сил SDF по всій Японії.

25 березня 2024 року повідомлялося, що США та Японія планують найбільше за 60 років оновлення безпекового договору з метою протистояння Китаю.

31 грудня FT писала, що Росія підготувала детальний список цілей на випадок ймовірної війни з Японією та Південною Кореєю.