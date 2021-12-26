В ЮАР умер епископ Десмонд Туту – борец против апартеида лауреат Нобелевской премии

Сегодня, 26 декабря, умер архиепископ Десмонд Туту, лауреат Нобелевской премии мира, который помог покончить с апартеидом в Южной Африке. Об этом сообщает BBC.

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Архиепископ скончался в возрасте 90 лет.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что смерть священника ознаменовала "новую главу скорби в прощании нашей страны с поколением выдающихся южноафриканцев".

Архиепископ Туту был одним из самых известных деятелей ЮАР, как в самой стране, так и за рубежом.

Современник героя борьбы с апартеидом Нельсона Манделы, он был одним из лидеров движения за прекращение политики расовой сегрегации и дискриминации, проводимой правительством белого меньшинства против черного большинства в Южной Африке с 1948 по 1991 год.

В 1984 году архиепископ Туту был удостоен Нобелевской премии за свою роль в борьбе за отмену системы апартеида.

Смерть Туту наступила через несколько недель после смерти последнего президента Южной Африки эпохи апартеида Ф.В. де Клерка, который умер в возрасте 85 лет.

Президент Рамафоса назвал Туту культовым духовным лидером, активистом против апартеида и глобальным борцом за права человека.

Он описал его как лидера с принципами и прагматизмом, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва.

44-й президент США Барак Обама назвал архиепископа Туту наставником и моральным компасом.

6 декабря в возрасте 101 года умерла связная Романа Шухевича Ольга Илькив.

Наталия Медведева

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