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В здании суда в Дели застрелили одного из самых разыскиваемых гангстеров

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 17:57
В здании суда в Дели застрелили одного из самых разыскиваемых гангстеров - Фото
Джитендер Маан (Фото: Indianexpress)

Сегодня, 24 сентября, в здании суда в Дели застрелили одного из самых разыскиваемых в Индии гангстеров Джитендера Маана. Об этом сообщает BBC.

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Двое мужчин, представившиеся адвокатами, застрелили в зале суда в столице Индии известного гангстера Джитендера Маана по прозвищу Гоги. Полицейские открыли по нападавшим ответный огонь, оба они убиты.

Маан получил пять-шесть пулевых ранений, был доставлен в ближайшую больницу, где был объявлен мертвым.

В полиции подозревают, что нападение спланировала конкурирующая банда.

Гоги был в списке самых разыскиваемых полицией Дели, он был обвиняемым в десятках дел, включая убийство, похищение людей и мошенничество.

Джитендер Маан был арестован в Дели в марте 2020 года по обвинению в убийстве и вымогательстве. Его "карьера" в криминале началась в подростковом возрасте с угона автомобилей и краж.

  • 26 февраля 202 года в США в возрасте 103 лет умер самый старый гангстер Джон "Сонни" Францезе, которого американские прокуроры называли "самым страшным убийцей в мире мафии".

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Наталия Медведева
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Индия убийство гангстер
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