В здании суда в Дели застрелили одного из самых разыскиваемых гангстеров

Сегодня, 24 сентября, в здании суда в Дели застрелили одного из самых разыскиваемых в Индии гангстеров Джитендера Маана. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Двое мужчин, представившиеся адвокатами, застрелили в зале суда в столице Индии известного гангстера Джитендера Маана по прозвищу Гоги. Полицейские открыли по нападавшим ответный огонь, оба они убиты.

Маан получил пять-шесть пулевых ранений, был доставлен в ближайшую больницу, где был объявлен мертвым.

В полиции подозревают, что нападение спланировала конкурирующая банда.

Гоги был в списке самых разыскиваемых полицией Дели, он был обвиняемым в десятках дел, включая убийство, похищение людей и мошенничество.

Джитендер Маан был арестован в Дели в марте 2020 года по обвинению в убийстве и вымогательстве. Его "карьера" в криминале началась в подростковом возрасте с угона автомобилей и краж.

26 февраля 202 года в США в возрасте 103 лет умер самый старый гангстер Джон "Сонни" Францезе, которого американские прокуроры называли "самым страшным убийцей в мире мафии".

Читайте также: В тюрьме США убит знаменитый гангстер Джеймс Балджер – СМИ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.