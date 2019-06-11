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11.06.2019, 11:51

В Британии нашли следы падения крупнейшего астероида

В Британии нашли следы падения крупнейшего астероида - Фото
Фото: Ken Amor / Department of Earth Sciences

Скорость астероида составляла примерно 60 000 км / час

В Шотландии найден кратер от падения крупнейшего в истории Великобритании астероида. Об этом говорится в материале исследователей в журнале Journal of the Geological Society.

"Как правило, следы падения метеоритов крайне редко сохраняются на Земле, так как их быстро стирают эрозия и тектонические процессы. Нам повезло, что это небесное тело упало на древнюю рифтовую долину, где свежие осадочные породы быстро погребли обломки этого катаклизма", - рассказывают ученые о космическом теле, которое упало примерно 1,2 млрд лет назад.

Определить примерное время и место удара помогло изучение разброса пыли и камней, выброшенных в результате удара и намагниченность горных пород.

Кратер от стероида имеет внушительные размеры - шириной 14-20 километров и в наше время находится на глубине 200 метров и частично скрыт отложениями на морском дне между Шотландией и Внешними Гебридскими островами.

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Теги: наука, британия, космос, астероид, кратер
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