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Великобритания предложит G7 вместе бороться с российской пропагандой

02.05.2021, 14:23
Великобритания предложит G7 вместе бороться с российской пропагандой - Фото
Доминик Рааб (фото - EPA)

Большая семерка (G7) рассмотрит предложение о создании механизма быстрого реагирования на дезинформацию со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает Reuters.

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На выступлении перед личной встречей глав МИД G7 в Лондоне, первой за два года, Рааб заявил, что Великобритания предложит Большой семерке объединиться для противодействия российской пропаганде.

"Когда мы видим, что появляются ложь и пропаганда, или фейковые новости, мы можем не только индивидуально, но и вместе их опровергать и сообщать правду", – заявил Рааб.

По словам Рааба, нужно разрушить некоторые барьеры между G7 и другими странами со сходной позицией, чтобы появилась широкая сеть союзников, отстаивающих открытые рынки и демократию.

Журналисты отмечают, что по данным британских, американских и европейских служб безопасности, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, распространяя дезинформацию во время выборов и ложь о вакцинах от COVID-19. В России все обвинения объясняют "антироссийской истерией".

  • 11 марта 2021 года Россию обвинила в распространении фейков о вакцинах поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан.
  • 29 апреля был опубликован отчет о дезинформации Европейской внешнеполитической службы, в котором говорится о попытках России очернить западные вакцины от коронавируса.
Денис Юдин
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Россия пропаганда дезинформация g7 Доминик Рааб
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