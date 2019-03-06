Венесуэла. США могут ввести новые санкции

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Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством Николаса Мадуро. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в Twitter.

Абрамс уточнил, что речь идет о спнкциях против граждан третьих стран и компаний, связанных с правительством Венесуэлы, с целью "добиться мирной, демократической смены власти".

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Пока решения США не приняли. "Но такая возможность остается", - сказал он.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервьютелеканалу Fox News заявил, что речь идет о перекрытии отстраненному диктатору Николасу Мадуро доступа к финансовым ресурсам, которые необходимы ему, чтобы остаться у власти.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

По данным ООН, по состоянию на 29 января, в ходе массовых протестов в Венесуэле погибли не менее 40 человек.

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