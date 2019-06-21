Венецианская комиссия сочла отстранение Додона неконституционным

Игорь Додон (фото - EPA)

Венецианская комиссия признала неконституционным решение Конституционного суда Молдовы отстранить от власти президента Игоря Додона в разгар политического кризиса. Об этом пишет ЕП, ссылясь на пресс-службу Совета Европы.

Как говорится в выводах экспертов комиссии, "есть веские основания полагать, что решение Конституционного суда о временном отстранении президента от должности и назначении премьер-министра временным президентом не основывалось на Конституции Молдовы".

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Министерство иностранных дел Украины объявило, что одновременно называет премьер-министрами и бывшего главу правительства Молдовы Павла Филипа, и руководительницу нового правительства Майю Санду.