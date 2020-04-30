Ветерана, собравшего £28 млн врачам, завалили открытками к его столетию: фото

30 апреля британский ветеран Том Мур, который собрал для борющихся с коронавирусом врачей более £28 млн пожертвований, отмечает столетний юбилей. Он получил более 65 000 открыток с поздравлениями к своему дню рождения. Об этом сообщает BBC.
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Поздравительные открытки выставили в Бедфордской школе, где присутствует его внук Бенджи Ингрэм-Мур. Около 20 волонтеров принимают поздравления для Мура, раскрывают открытки и выставляют их на полу. Все работники строго придерживаются правил социального дистанцирования.
Его 16-летний внук сказал: "Я думаю, что многие поздравления настолько душевные, и это действительно показывает усилия, приложенные людьми, я думаю, он действительно оценит это. Я постараюсь сфотографировать как можно больше поздравлений и показать их ему, так как он с удовольствием сядет и прочтет их все".