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Ветерана, собравшего £28 млн врачам, завалили открытками к его столетию: фото

Ветерана, собравшего £28 млн врачам, завалили открытками к его столетию: фото - Фото
Фото 2 - EPA - Cpl Robert Weideman - British Ministry of Defence
30.04.2020, 14:00

Британский ветеран Том Мур отметил столетний юбилей и получил десятки тысяч поздравительных открыток

30 апреля британский ветеран Том Мур, который собрал для борющихся с коронавирусом врачей более £28 млн пожертвований, отмечает столетний юбилей. Он получил более 65 000 открыток с поздравлениями к своему дню рождения. Об этом сообщает BBC.

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Поздравительные открытки выставили в Бедфордской школе, где присутствует его внук Бенджи Ингрэм-Мур. Около 20 волонтеров принимают поздравления для Мура, раскрывают открытки и выставляют их на полу. Все работники строго придерживаются правил социального дистанцирования.

Его 16-летний внук сказал: "Я думаю, что многие поздравления настолько душевные, и это действительно показывает усилия, приложенные людьми, я думаю, он действительно оценит это. Я постараюсь сфотографировать как можно больше поздравлений и показать их ему, так как он с удовольствием сядет и прочтет их все".

  • 16 апреля сообщалось, что Том Мур, который запустил сбор денег для борющихся с коронавирусом британских медиков, собрал более 13£ млн. 17 апреля собранная сумма увеличилась вдвое. 
  • 24 апреля сообщалось, что Мур спел и возглавил чарт: видео
Владислав Сердюк
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