"Видно, кто повар, а кто официант". Глава MSC считает Путина зависимым от Си Цзиньпина

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает визит 20 марта председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и многочасовые переговоры с глазу на глаз "ограниченным успехом" российского диктатора Владимира Путина. Как пишет ZDF со слов ветерана немецкой дипломатии, Си якобы "хочет [видеть] ослабленного Путина" в партнерах, а Россия сейчас "является дисконтной заправкой для Китая" и, "конечно, Си это ценит".

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По словам Хойсгена, поездка Си важна для обоих: Путин хочет показать своему народу, что Россия не изолирована, не в последнюю очередь после того, как на прошлой неделе Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

"Он теперь, так сказать, прокаженный международного сообщества", – отметил экс-дипломат.

По мнению бывшего советника канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике (2005—2017), несмотря на то, что в китайско-российских отношениях "обе стороны извлекают выгоду друг из друга", но в этой паре "сразу видно, кто повар, а кто официант".

Он охарактеризовал военное положение России в ее захватнической войне против Украине как "плохое": "Оно действительно плохое. Продвинуть фронт дальше по территории Украины им не удалось. Под Бахмутом уже несколько месяцев идут бои. Им не удается захватить место, которое не имеет стратегического значения".

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Кроме того, отметил экс-постпред Германии в ООН (2017—2020), "становится все более очевидным", что Россия также испытывает трудности с поставками боеприпасов .

По мнению Хойсгена, Си действует осторожно в попытке теснее привязать Россию к себе. Китайский лидер и впредь, полагает глава MSC, не будет призывать Россию к выводу войск из Украины, – но и якобы не будет поставлять оккупантам "какое-либо значительное" количество оружия, так как не хочет стать мишенью западных санкций из-за чрезмерной поддержки России.

Экс-дипломат также предположил, что Си "никогда не позволит Путину использовать ядерное оружие".

Євген Пилипенко

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